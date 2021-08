Praça de São Cristóvão, em Cabo Frio, sedia Torneio de Futevôlei das Estrelas

Neste domingo (29), às 10h, a Prefeitura de Cabo Frio vai organizar o “Torneio de Futevôlei das Estrelas”. Será na quadra de areia do espaço Raione Rezende, na Praça de São Cristóvão. O evento vai reunir grandes nomes da modalidade no município, além de atletas e ex-atletas profissionais do futebol com raízes e vínculos em Cabo Frio.

Entre os jogadores e ex-jogadores de futebol que confirmaram presença estão Têti, um dos principais ídolos da história da Cabofriense, com passagens também por Vasco, Botafogo e pelo futebol do exterior; Alex Gol, atacante do Sampaio Corrêa, que disputou a série A2 do Campeonato Carioca, e também vestiu a camisa do Botafogo; Fernando Bob, que defendeu, entre outros clubes, Fluminense, Internacional e Minnesota United (EUA); Bruno Carvalho, que atuou pelos quatro clubes grandes do Rio de Janeiro e foi campeão mundial sub-20 pela seleção brasileira em 1993; e Maciel Lima, que conquistou a Liga dos Campeões da Europa na temporada 2003/04 e o Mundial Interclubes de 2004, defendendo o Porto, de Portugal.

O torneio terá a participação de oito duplas convidadas, que se enfrentarão no sistema de eliminatória simples, iniciando já na fase de quartas de final. Os vencedores dos confrontos vão jogando entre si até que se determine a dupla campeã.

“A praça de São Cristóvão tem uma importância muito grande para o esporte da cidade, em especial para o futevôlei, já que, há vários anos, se tornou um dos locais de maior prática da modalidade. O objetivo de organizar este Torneio das Estrelas foi o de marcar o início de uma série de melhorias que a Prefeitura vai promover naquela área de lazer, além de reconhecer e valorizar atletas que representaram, e ainda representam tão bem o nome da nossa cidade em várias partes do Brasil e do mundo”, analisou o secretário adjunto de Esporte e Lazer, Rodolpho Campbell.

Além da competição esportiva, o Torneio das Estrelas terá ainda caráter beneficente: o público que comparecer para prestigiar o evento terá a oportunidade de ajudar ao próximo, através da doação de um quilo de alimento não perecível em um stand montado no local. Os alimentos arrecadados serão destinados para instituições que atuam na cidade.