A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, está reformando a praça do bairro Vinhateiro.

Com uma área de 3.129,86 m², o local receberá novos bancos, canteiros com árvores, parque para cães, academia popular e bicicletário, além de uma área com mesa de jogos.

A iniciativa é feita com recursos próprios da Prefeitura e tem como objetivo proporcionar um espaço com mais conforto e lazer para a população.