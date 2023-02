Praia do Forte, em Cabo Frio, recebe Projeto Verão #tônoRio até domingo 

Chegou a vez de Cabo Frio receber o Projeto Verão #tônoRio, da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ). O estande instagramável vai ficar montado até o próximo domingo (26), na altura da Praça da Cidadania, para apresentar e promover atrativos turísticos do estado, além de receber artistas da região para apresentações musicais gratuitas. O estande está aberto à visitação de moradores e turistas na sexta e no sábado, das 16h às 22h, e no domingo, das 14 às 20h.

Até sábado (25), a ação conta ainda com a van do Artesanato, loja itinerante que expõe peças de artesãos da cidade e da região. A iniciativa do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pela Setur-RJ/TurisRio, pretende fomentar a atividade geradora de renda e o desenvolvimento regional.

O estande conta ainda com espaço a céu aberto, além de um balcão de informações turísticas, onde é possível conhecer mais sobre as 12 regiões turísticas que compõem o Rio de Janeiro.

Cidades litorâneas contempladas

O projeto Verão #tônoRio já esteve em outros municípios litorâneos do estado, durante a estação mais quente do ano, incluindo Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, na Costa Verde; Saquarema e Arraial do Cabo, na Costa do Sol.

Na cidade do Rio de Janeiro, o projeto segue na Praia de Copacabana até o dia 19 de março. O estande instagramável, na altura do posto 4, recebe, neste fim de semana, a participação dos municípios de Itatiaia e Trajano de Moraes, apresentando panfletos dos atrativos turísticos na parte destinada às informações turísticas.