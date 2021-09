Praia do Peró, em Cabo Frio, vai receber o Circuito Rei e Rainha do Mar

A primeira etapa de 2021 do Circuito Rei e Rainha do Mar será em Cabo Frio. Nos dias 11 e 12 de setembro o evento acontecerá em um dos mais bonitos santuários naturais do litoral do estado do Rio, a Praia do Peró.

De águas cristalinas, a Praia do Peró conquistou, nos últimos dois anos, o selo internacional de qualidade “Bandeira Azul”. O certificado é emitido por um júri internacional em Copenhague, na Dinamarca, e leva em conta a adoção de medidas que garantam, sobretudo, a balneabilidade da água, sem qualquer resquício de poluição.

“Temos um santuário natural que conta com grande diversidade de espécies e vegetação. Nosso objetivo é preservar e divulgar a beleza natural do local. A Praia do Peró integra as áreas de preservação do Parque Estadual Costa do Sol e da APA Pau Brasil”, explica o biólogo Mário Flávio Moreira, que também é membro da organização Amigos do Peró, grupo de ambientalistas e admiradores da praia de Cabo Frio.

A competição é promovida pela Effect Sport, com patrocínio da Enel Distribuição Rio e da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, via Lei de Incentivo do Estado, e conta com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

Além das competições de natação no mar, corrida na areia e canoa, o Rei e Rainha do Mar mantém nessa edição a tradição de promover ações socioambientais. Em parceria com o projeto Mar sem Lixo o circuito irá disponibilizar, durante o evento, sacos de lixo de 200 litros a cada 30 metros da praia, e ainda sacolas biodegradáveis a frequentadores da orla para que o lixo gerado seja devidamente descartado e, na sequência, separado. Os materiais reutilizáveis serão encaminhados à reciclagem, e o que for lixo orgânico será destinado à compostagem.

“Chamar a atenção em relação à problemática do lixo nas praias é muito importante. Queremos melhorar a qualidade de vida nas áreas litorâneas”, afirma a vice-presidente da organização Mar Sem Lixo, Gisele Letieri.

O Circuito Rei e Rainha do Mar tem como uma de suas principais premissas gerar impacto na vida de cada atleta e do planeta. Para isso, vai muito além do esporte como plataforma de transformação. O evento promove a conscientização sobre o hábito de reduzir, reutilizar e reciclar em pequenas ações no dia a dia.

Dando o exemplo, o evento eliminou do kit atleta as embalagens plásticas individuais das camisas e toucas. Além disso, as lonas do evento são reutilizadas. Todo o valor gerado com doações de resíduos para reciclagem é revertido para projetos sociais sem fins lucrativos que atuam com esporte. Todos os compromissos com a sustentabilidade estão no site oficial do evento: www.reierainhadomar.com.br.

NOVIDADE DESSA ETAPA: CANOA HAVAIANA

Além das provas já conhecidas pelo público, os atletas poderão competir na modalidade canoa havaiana em percursos de 6 K ou 12 K. As provas de natação no mar são a Open (500 M), Sprint (1 K), Classic (2 k), Challenge (4 k) e Super Challenge (10K). As competições de corrida contam com Trail RUN (8 KM) e Beach RUN (2 KM e 5 KM). Esportistas, que amam nadar e correr em sequência, podem participar da modalidade Beach Biathlon (1 KM de natação e 2 KM de corrida na areia).

As inscrições para o circuito já estão abertas pelo site www.reierainhadomar.com e com vagas limitadas por conta dos novos protocolos para a realização dos eventos.