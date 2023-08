Prefeita visita sede da Companhia de Serviços de Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, esteve na sede da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf), na Estrada Nelore, no bairro Monte Alegre, no começo da manhã desta quinta-feira (17).

A chefe do Executivo cabo-friense fez questão de chegar cedo para cumprimentar os servidores. Magdala conheceu as instalações da autarquia e passou por todos os setores das áreas administrativa e operacional.

Durante a visita, a prefeita conversou com os funcionários; ouviu atentamente as sugestões de melhorias; e se reuniu com a presidenta Patrícia Brandão e com o vice-presidente Júlio César Lourenço, para tratar dos projetos da companhia.

A prefeita reforçou a importância do trabalho da Comsercaf para o município.

“Por causa da correria na rotina, ainda não tinha conseguido vir aqui depois que assumi, mas hoje fiz questão de chegar cedo para receber os funcionários e dar um abraço neles. O trabalho que fazem é fundamental e eles merecem esse carinho. A Comsercaf é uma das pastas mais importantes para a nossa cidade, pois é a responsável por deixá-la limpa e ordenada”, ressaltou Magdala.