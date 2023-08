By

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Política Social, vai realizar o III Seminário Municipal em alusão à “luta em defesa da população em situação de rua”.

O evento vai acontecer no dia 23 de agosto, de 09h às 12h, no Teatro Municipal, que fica na Praça Menino João Hélio- no Centro.

O objetivo do seminário é reforçar o compromisso do município com políticas públicas que possam amparar, dar visibilidade e garantir os direitos fundamentais às pessoas em situação de rua de Araruama.