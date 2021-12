Prefeito de Arraial do Cabo recebe presidente da Prolagos para debater plano verão

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, se reuniu, nesta terça-feira (14), com o presidente da Prolagos, Pedro Freitas, e sua equipe técnica, com o objetivo de discutir o plano verão da concessionária para o município e as ações que foram e estão sendo implementadas pela empresa. Na reunião, o prefeito destacou a importância das ações conjuntas para amenizar os impactos do período, principalmente para os cabistas.

Entre as preocupações do prefeito, amenizar o impacto do aumento do consumo de água na alta temporada e outras possíveis dificuldades causadas no período que a cidade mais recebe turistas. A Prolagos detalhou investimentos no sistema de água como reforço na Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada junto a Lagoa de Juturnaíba e implantação de estações de bombeamento para reforço do abastecimento de partes mais altas.

Segundo informou ainda a concessionária, também foram realizadas melhorias no sistema de esgotamento sanitário, além da instalação de geradores para, em caso de queda de energia, não ocorrer extravasamentos de esgoto.

Participaram da reunião, o Secretário Municipal do Ambiente e Saneamento, Jorge Oliveira, o Secretário de Serviços Públicos, Henrique Vieira, e o Chefe de Gabinete, Bernardo Alcântara.