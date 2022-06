Prefeito de Búzios realiza prestação de contas ao governador das obras em parceria com o estado

O prefeito Alexandre Martins recebeu nesta segunda-feira (06) o governador do Estado, Claudio Castro, no Geribá Tennis Park para prestar contas das obras que estão sendo realizadas em parceria com o Governo do Estado, em Búzios.

Na ocasião, o gestor falou da importância das obras da entrada do município no trevo de Búzios na RJ 102, até o Cruzeiro que estão bem avançadas. Outro trecho que também está sendo construído é entre o Cruzeiro e a Secretaria do Turismo, antigo Pórtico da cidade. Nesta obra será construída um novo acesso para uma estrada que sairá próximo ao Hospital Municipal Rodolpho Perissé, e outro acesso beirando toda a praia da Rasa, na Marina, além da obra da estrada da Fazendinha.

“Quero agradecer ao governador por todos esses investimentos no nosso município. Búzios terá uma entrada nova para a cidade e outras três estradas totalmente pavimentadas, beneficiando toda a população e turistas que frequentam nossa península”, disso o gestor.

Além do governador, Claudio Castro, também estiveram presentes o senador da República, Romário, o deputado Federal, Altineu Côrtes e o deputado Estadual, Rodrigo Bacellar.