O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 08

São Pedro da Aldeia

Uma decisão liminar do Juiz Marcio da Costa Dantas, de São Pedro da Aldeia determinou, ontem, que a Viação São Pedro mantenha o serviço de transporte coletivo da cidade, pelo prazo de 60 dias. O magistrado estipulou multa de R$ 25 mil por dia em caso de descumprimeto da decisão. O pefeito Fabio do Pastel, em live numa rede social, culpou a Câmara pela nova crise ao lembrar que o projeto de lei encaminhado, mês passado, autorizando o pagamento de subsídio a empresa nem foi votado. A prefeitura de São Pedro da Aldeia, em nota, reafirmou que está buscando a melhor forma de resolver o problemao o mais rápido possível e que os processos de licitação para aluguel de frota seguem normalmente.

Cabo Frio

O SEPE Lagos, em nota, alertou que o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio com apoio de boa parte de base de vereadores, está prestes a impor um ataque sem precedentes ao Plano de Cargos dos servidores. O sindicato denuncia que o governo teria, inclusive, o apoio de integrantes de uma autoproclamada comissão dos concursados de 2020 (que jamais foi eleita). O SEPE acusa o prefeito de lançar mão da velha receita de cortar os direitos dos trabalhadores para manter intocáveis os privilégios de comissionados e empresários amigos. O sindicato diz que a mudança no PCCR é um plano criminoso contra os direitos do servidores e classifica de chantagem a tentativa do prefeito de vincular a homologação do concurso de 2020 a retirada de direitos e benefícios.

Araruama

O Sindicato dos Jornalistas do Estado divulgou nota de repúdio ao vereador de Araruama Marcio Ricardo de Oliveira, o Oliveira da Guarda, por agredir o jornalista Arlindo Junior, da pagina “Diário”, durante sessão. De acordo com a nota, a postura do vereador vai de encontro aos princípios Èticos e constitucionais e caracteriza crime de perseguição ameaça ao profissional no exercício de informar e uma violência contra a liberdade de expressão. O Sindicato pede ao presidente da Câmara de Araruama, Julio César dos Santos Coutinho e aos vereadores que tomem as providências cabíveis diante da postura desrespeitosa e agressiva do vereador . A denúncia está sendo encaminhada a Federação Nacional de Jornalistas e a Associação Brasileira de Imprensa.

Búzios

A Praia do Forno, em Búzios, está sendo toda revitalizada pela prefeitura. As obras foram iniciadas logo após o júri Nacional do Programa Bandeira Azul aprovar a candidatura da praia para receber a certificação internacional. Na orla da praia estão sendo realizadas as obras de saneamento, drenagem e pavimentação, além de calçadão e ciclovia. Também será realizado paisagismo e revitalização. De acordo com o secretário da Pasta, Miguel Pereira, a revitalização do local está sendo realizada de acordo com os critérios pré-estabelecidos pelo Programa Bandeira Azul. O júri internacional anuncia em setembro as praias e marinas que poderão hastear a Bandeira Azul no próximo verão.

Iguaba Grande

A festa de emancipação de Iguaba Grande pelos 27 anos continua hoje com os pagodeiros do Vou Zuar. Amanhã sobe ao palco a dupla sertaneja, Marcos e Belutti e na sexta-feira(10), o cantor Dilsinho. A Litoral FM, vai cobrir todo o evento.

Arraial do Cabo

A prefeitura cabista se mobiliza para legalizar o estádio Barcelão. O objetivo é criar mais um espaço para os eventos do município. Nesta quarta-feira (08), o secretário de Turismo, Marcos Simas, foi até o estádio com seu staff. Segundo informações, outras reuniões vão acontecer nos próximos dias.