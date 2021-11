Prefeito de Cabo Frio anuncia gratificação de R$ 4 mil para professores da rede municipal

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, anunciou nesta quinta-feira (4) que os professores da rede municipal de ensino irão receber uma gratificação de R$ 4 mil. O Projeto de Lei Nº 428/2021, que institui a Gratificação de Fomento às Atividades Remotas (GRAFAR), foi enviado pelo prefeito e aprovado na Câmara de Vereadores. O objetivo é subsidiar a aquisição de equipamentos tecnológicos que poderão ser utilizados nas atividades pedagógicas.

“Temos uma excelente notícia para os professores da rede municipal de ensino de Cabo Frio. Vamos oferecer uma gratificação de R$ 4 mil aos profissionais que atuam nas escolas municipais. Com isso, estamos colaborando com a compra de equipamentos tecnológicos para uso no ensino remoto. Atualmente, a rede municipal de ensino atua no modelo híbrido, que intercala aulas presenciais com atividades à distância”, explicou o prefeito.

Pelas regras, a gratificação será paga em parcela única para servidores efetivos e contratados em exercício no ano letivo de 2021, ocupantes dos cargos de Professor Docente I; Professor Docente II; Professor Orientador Pedagógico; Professor Inspetor Escolar; e Professor Supervisor Escolar. Para ter direito ao benefício, o servidor deve estar em efetivo exercício em qualquer unidade da rede pública municipal de ensino.

“É com muita alegria que estamos promovendo mais esse gesto de valorização dos servidores públicos do nosso município, que desde o início do ano estão com os salários em dia e com os seus direitos trabalhistas garantidos”, disse ainda o prefeito.