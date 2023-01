Prefeito de Cabo Frio participa da cerimônia de posse do novo Ministro da Previdência

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, participou, nesta terça-feira (3), da cerimônia de posse do novo ministro da Previdência, Carlos Lupi, em Brasília. A cerimônia ocorreu na Esplanada dos Ministérios e contou com a participação de personalidades, representantes governamentais e membros da sociedade civil.

Antes da cerimônia, Bonifácio foi recebido por Lupi no gabinete do ministro. O prefeito aproveitou a ocasião para entregar um ofício solicitando que o município de Cabo Frio seja contemplado no Mutirão de Redução de Filas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que será realizado pela nova gestão do Governo Federal.

“Estamos à disposição para a realização de ações conjuntas que possam acabar com a fila atual e promover a valorização dos cidadãos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC”, afirmou o prefeito José Bonifácio.

Durante a cerimônia de posse, Lupi mencionou o pedido do prefeito cabo-friense e incentivou a participação dos estados e municípios.

“Já estou aqui com o ofício que me foi entregue pelo prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, pedindo que o Mutirão seja realizado na cidade. Quero dizer a cada prefeito e a cada governador que as parcerias serão fundamentais. Precisamos acabar com a fila em tempo recorde para dar dignidade aos aposentados e pensionistas brasileiros”, disse o novo ministro da Previdência.

Essa é a segunda vez que Lupi ocupa uma cadeira na Esplanada. Da primeira, chefiou o Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, segundo ele, o objetivo é “organizar o que foi desmontado nos últimos quatro anos, esgotar a fila de benefícios, garantir direitos e dar transparência à pasta”.