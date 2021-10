Prefeito de São Pedro da Aldeia encontra o Presidente em Brasília

Durante a quarta-feira (06), o prefeito Fábio do Pastel esteve no gabinete do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Gutemberg Reis. Ele foi acompanhado pelo chefe de gabinete, Moisés Batista, pelo assessor especial, Edmilson Bittencourt e pelo secretário de Urbanismo e Habitação, Fernando Frauches. O deputado fluminense é parceiro de São Pedro da Aldeia e já destinou emendas parlamentares ao município em outras ocasiões. A conversa foi intermediada pelo assessor do deputado, Mazinho Neto.

Já no primeiro dia de agenda na capital federal, o prefeito de São Pedro da Aldeia anunciou boas notícias para a cidade. Fábio conseguiu com o deputado federal Gelson Azevedo uma emenda de 1 milhão e meio de reais para a área da saúde. A comitiva ainda visitou os gabinetes dos deputados Luiz Lima, Chiquinho Brazão, Hélio Bolsonaro, Neílton Nalin e Júlio Lopes. No senado, Fábio esteve com os senadores Carlos Portinho e Flávio Bolsonaro.

Na parte da tarde, o prefeito e assessores foram recebidos no Palácio do Planalto pelo Presidente da República. Fábio e Bolsonaro conversaram a respeito dos projetos para a Região dos Lagos. A reunião serviu para aproximar ainda mais os Governos Municipal e Federal. A convite do próprio Bolsonaro, o prefeito participou da cerimônia onde o presidente recebeu atletas e paratletas que participaram das Olimpíadas de Tóquio.

Nesta quinta-feira (7), continua a agenda dos representantes da prefeitura de São Pedro da Aldeia em Brasília. A expectativa é que o prefeito volte da capital federal com notícias ainda melhores para os cidadãos aldeenses.