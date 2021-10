O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 06

Araruama

O vereador Amigo Valmir deixou a liderança de Governo da prefeita, Lívia de Chiquinho. Segundo informações, o nobre edil não andava satisfeito com algumas coisas que estavam acontecendo nos bastidores da política. Nos corredores da câmara tem gente dizendo que Valmir chegou a seguir o primeiro ministro Chiquinho da Educação, para tentar um diálogo, mas não conseguiu. Sendo assim, ele disse fui…

Iguaba Grande

O Sombra viu os vereadores, Marcilei e Marcelo Durão, em Brasília batendo à porta dos deputados, pedindo recursos para o município de Iguaba. Junto com eles está o secretário, Eronildes Bezerra, que reforça os pedidos formulados.

Cabo Frio

Os vereadores da Câmara de Cabo Frio aprovaram por 15 votos na sessão de ontem, mudança na lei de parceria pública privada do município para imepedir a concessão e iniciativa privada do Mercado Sebastião Lan.

O projeto de Lei tramitou em regime de urgência especial nas Comissões de Constituição o e Justiça; Finanças, Orçamento e Alienação e Redação Final. O novo texto da lei proíbe a exploração de bens públicos, através de parcerias publico-privadas, que estejam sendo utilizados para atividades comerciais e sociais, como o Mercado Sebastião Lan.

Búzios

O Projeto de Lei que cria a política municipal de uso da maconha para fins medicinais em Búzios foi encaminhado a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na sessão de ontem para emitir parecer. O projeto, de autoria do vereador Aurélio Barros, obriga o município a distribuir, gratuitamente, na rede municipal de saúde, medicamentos que contenham em sua fórmula substancias como o canabidiol, extraído da erva. O vereador ressalta que o projeto visa a melhora da qua- lidade de vida de pacientes vítimas, nao apenas, de crises epiléticas, dor, insônia, mas patologias neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson.

Arraial do Cabo

Indicação do vereador Chuchu, para a Prolagos dividir os custos do caminhão vacol com a prefeitura de Arraial do Cabo, virou polêmica no Cabo. Na câmara alguns vereadores, estão falando que Chuchu mudou muito de uns tempos pra cá. O que houve com o moço?

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio Pastel, está em Brasília em busca recursos. Com ele também o novo nome do governo, Edimilson Bittencourt, que mesmo com alguns não querendo já está ocupando um espaço na prefeitura. Vale lembrar que Edmilson Bitencourt, já passou por vários governos e com bela atuação.