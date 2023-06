Prefeito de São Pedro da Aldeia vai ao Rio tratar de obras do Estado na cidade

By

O prefeito Fábio do Pastel cumpriu agenda na capital do estado nesta terça-feira (13/06) e participou de uma reunião com o secretário estadual de Infraestrutura e Cidades, Uruan Cintra.

O encontro teve como objetivo acompanhar o andamento dos processos de obras que serão realizadas na cidade em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“Foi mais uma ida que fizemos ao Rio de Janeiro, acompanhando o andamento de processos de obras importantes para a nossa cidade. Voltamos muito satisfeitos que algumas licitações já estão agendadas”, comentou o prefeito Fábio do Pastel.

A reunião abordou a construção de três novas passarelas para pedestres e a construção da Clínica Escola do Autista, além da pavimentação de ruas dos bairros Parque Estoril, Colina e da Estrada da Boa Vista (Cmte. Ituriel).

O secretário municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, acompanhou o prefeito aldeense no encontro.