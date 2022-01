Prefeito de São Pedro da Aldeia vistoria escolas do município

O prefeito Fábio do Pastel segue realizando visitas técnicas às escolas municipais que estão passando por reforma e manutenção em São Pedro da Aldeia. Nesta terça-feira (25), o prefeito esteve na E. M. Antônio Rodrigues dos Santos, no bairro Porto do Carro, na Creche M. Comunitária Dona Chica, no Morro do Milagre, e na E. Mz. Manoel Martins Teixeira, no Balneário das Conchas.

O objetivo dos serviços é garantir melhorias estruturais e conforto aos alunos e profissionais da rede municipal de ensino.

O prefeito aldeense afirma que estará atento a cada detalhe e acompanhará de perto o andamento das ações da Educação, uma das prioridades do governo municipal. “Hoje, vistoriamos a Escola Antônio Rodrigues, que receberá manutenções essenciais para o início do ano letivo, e a Creche Dona Chica, que está passando por reforma estrutural e visual. Nosso trabalho continuará em outras unidades, entregando mais conforto e segurança aos alunos e funcionários”, afirmou Fábio do Pastel.

Acompanharam as vistorias nas escolas o secretário de Educação, professor Elias Valadão, o chefe de gabinete, Moisés Batista, o assessor da Secretaria de Urbanismo e Habitação, Kauê Vattimo, e a designer de interiores, Cleuzeli Marzullo.

O trabalho na E. M. Antônio Rodrigues teve início com serviços de limpeza e capina. A unidade também passará por reforma e manutenções, como troca de pisos e de portas, limpeza de pastilhas e restauração de ambientes, além de reparos estruturais.

E. M. Antônio Rodrigues dos Santos

Na ocasião, o secretário de Educação, professor Elias Valadão, destacou que uma educação de qualidade se faz com a melhoria de todas as partes e com esforços que vão desde o ato de ensinar até a garantia de uma escola acolhedora. “Assim como toda questão pedagógica alinhada, é necessário que tenhamos ambientes confortáveis, que sejam de agrado dos nossos alunos, para que possamos exercer um bom papel na rede municipal. Nosso objetivo é que as crianças e jovens se sintam bem e encontrem conforto ao adentrarem em cada ambiente das nossas unidades”, declarou.

A Creche Comunitária Dona Chicacontou com a revitalização de duas salas desativadas, que receberam novo telhado e reforço em colunas. A reconstrução do anexo oferece mais segurança para a continuidade de serviços nos ambientes multifuncionais, com expectativa no aumento de vagas para o segmento na cidade.

Creche Comunitária Dona Chica

Unidade escolar mais antiga de São Pedro da Aldeia, a E. Mz. Manoel Martins Teixeira está passando por obras de ampliação e reforma. Mantendo as características da zona rural, a intervenção irá proporcionar o aumento de salas de aula, gerando mais vagas para a rede municipal de ensino. O projeto de revitalização da unidade conta, ainda, com área coberta, vestiário, rampas, adequação de salas, entre outras intervenções.

E. Mz. Manoel Martins Teixeira

Os prédios escolares receberão uma nova identidade visual, tornando mais agradável o momento de aprendizagem dos alunos. As ações de reforma e de manutenção tem como objetivo restaurar ambientes das escolas e promover reparos de forma regular, sanando os danos causados pelo desgaste natural do tempo e uso.