Prefeitura aldeense realiza visita técnica a polos de inovação em São Paulo

Dando continuidade às ações para ampliar a busca por conhecimentos tecnológicos e inovadores para aplicação na gestão pública do município, representantes das secretarias de Fazenda e Desenvolvimento Econômico de São Pedro da Aldeia realizaram visitas técnicas em dois polos de inovação localizados em São Paulo. O objetivo foi entender como funcionam os polos e de que forma eles contribuem para prestação de serviços mais eficientes à comunidade.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, os encontros foram vantajosos. “Voltei renovado, os polos são impressionantes. Todos que nos receberam estavam muito dispostos a passar conhecimento e pegamos alguns cases para verificar a aplicação em nosso município”, relatou.





No município de Taubaté, a equipe municipal esteve no Hitt – Hub de Inovações Tecnológicas da cidade, e foram recebidos pelo gestor do espaço, Altair Emboava. Durante a visita, foi destacado que Hitt acredita em fomentar ideias que movem as pessoas. O objetivo é que a partir de projetos concretos voltados ao empreendedorismo inovador, seja possível a geração de novos negócios e postos de empregos, transformando startups em negócios consolidados. A comitiva foi recebida pelo Secretário Adjunto de Inovação e Desenvolvimento Econômico do município, Augusto José Delfim Moreira.

O segundo pólo tecnológico visitado foi o Parque Tecnológico de São José dos Campos, um complexo que contribui igualmente para o desenvolvimento local e nacional. O município é considerado a primeira cidade inteligente do país. Na ocasião, a equipe conheceu como funciona o ecossistema que promove soluções de inovação tecnológica de alto padrão para as cidades. O Parque conta, ainda, com hub e com a presença de dezenas de startups, gerando negócios, inovações, soluções eficientes para o mercado e cidades, além de laboratórios de alta tecnologia e universidades.

A equipe municipal foi composta pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico Cláudio Viviani e pelo Secretário Adjunto de Fazenda, Gustavo Amoêdo, junto ao Sandro Bouth, da ACIASPA/CDL e ao Felipe Serpa, da ACIASPA/Observatório Social.