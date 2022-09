Cônsul japonesa apresenta programa de assistência econômica para Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio recebeu na manhã desta segunda-feira (12), no gabinete da Prefeitura de Cabo Frio, a cônsul japonesa Sachi Nakano, e a assessora econômica do consulado, Akemi Ono. Elas representam o Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro, e apresentaram ao prefeito um programa de assistência econômica a projetos concebidos para atender às diversas necessidades dos países em desenvolvimento.

Conhecido como “Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana (APC)”, o programa é oferecido pelo governo japonês para apoio a projetos propostos por vários organismos, como organizações não-governamentais (ONGs) e governos locais. Ele proporciona assistência financeira não-reembolsável, por exemplo, para hospitais, estabelecimentos de ensino e outras organizações sem fins lucrativos, a fim de auxiliar na implementação de seus projetos.

Podem ser beneficiárias potenciais ONGs (de qualquer nacionalidade, exceto as que recebem fundos de assistência de ONGs japonesas), governos locais (estados e municípios), hospitais, estabelecimentos de Ensino Fundamental e outras organizações sem fins lucrativos. Em casos especiais, instituições relacionadas ao Governo Federal e instituições internacionais poderão ser receptoras desta assistência.

As áreas de prioridade e o detalhamento das condições podem ser determinadas pela missão diplomática ou consular japonesa (Embaixada ou Consulado Geral) em cada país qualificado, de acordo com as necessidades de desenvolvimento de cada país. Os fundos da APC são concedidos anualmente às instituições, após o exame e a avaliação de cada projeto pelo governo japonês.

Dos diversos projetos já concluídos no país por meio do APC, estão a ampliação de enfermarias, construção de prédios administrativos, abrigo de resíduos hospitalares, doação de micro-ônibus, aquisição de equipamentos hospitalares, construção de estufas, compra de trator, entre muitas outras ações.

Acompanhado do secretário de Governo, Betinho Araujo, o prefeito José Bonifácio comemorou o início de uma parceria que pode vir a ser duradoura, e reforçou a necessidade do diálogo na resolução de conflitos.

“É com muita alegria que recebo as representantes do consulado aqui em Cabo Frio. Sempre que pudermos, temos de estreitar as relações, principalmente neste mundo que estamos vivendo hoje. Antes de qualquer movimento de guerra, por exemplo, temos que esgotar todas as possibilidades de diálogo, fazendo com que os laços permaneçam em harmonia”, afirmou Bonifácio.