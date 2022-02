Prefeitura de Araruama publica decreto que antecipa aulas presenciais na Rede Municipal 

A Prefeitura de Araruama publicou nessa segunda-feira, 7, o decreto 22 que altera um inciso de um decreto anterior (16), sobre a volta às aulas na Rede Pública.

Ficou determinada a antecipação das aulas 100% presenciais para alunos do 6º ao 9º ano para o dia 14 de fevereiro.

Já o retorno presencial do pré-escolar (crianças de 4 a 5 anos e 11 meses); do 1º ao 5º ano e do EJA será a partir do dia 21 de fevereiro.

Vale ressaltar que fica mantido o início do ano letivo on-line a partir do dia 7 de fevereiro em todos os segmentos, até o retorno presencial.

