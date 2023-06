Prefeitura de Búzios aprimora assistência médica para Testemunhas de Jeová no Hospital Municipal Rodolpho Perissé

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu um importante passo visando aprimorar a assistência médica às Testemunhas de Jeová no município. Nesta sexta-feira (23), a médica Priscila Gasparetto, coordenadora do Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), reuniu-se, em conjunto com as coordenações, direção médica do HMRP e a cirurgiã Ana Maria Ciarlini, com a comissão de ligação com hospitais para Testemunhas de Jeová (Colih), para estabelecer um planejamento voltado para a realização de cirurgias eletivas utilizando a máquina recuperadora de células, conhecida como Cell Saver, aos adeptos dessa religião.

A COLIH é uma comissão internacional que trabalha na interligação com hospitais e oferece suporte no estabelecimento da relação médico-paciente com as Testemunhas de Jeová, considerando que esta comunidade religiosa não aceita transfusões de sangue de terceiros (alogênicas). Assim, a parceria entre a comissão, representada por Marcos Giuseppin, Fausto Lopes, Jorge Teixeira e Wilson Gomes Paulo, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e a direção médica do HMRP, permitirá a realização de procedimentos cirúrgicos seguros para os Testemunhas de Jeová de Búzios, respeitando as diretrizes religiosas.

A utilização da máquina recuperadora de células representa um marco significativo na busca por tratamentos que atendam às necessidades específicas das Testemunhas de Jeová. Essa abordagem abrangente e respeitosa tem como objetivo proporcionar assistência médica de qualidade, levando em consideração as particularidades religiosas e preservando a saúde e o bem-estar dos pacientes. É importante ressaltar que os munícipes adeptos da religião devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde e a direção médica do HMRP assim que a data da cirurgia eletiva for marcada, a fim de permitir um tempo hábil para a organização do procedimento em conjunto com a comissão de ligação com hospitais para Testemunhas de Jeová.