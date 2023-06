Secretaria de Obras de Cabo Frio continua atuando nos bairros do Guarani, Jardim Caiçara, Tangará e Palmeiras e Agrisa.

Em recente entrevista pra o programa da Nossa Rádio, A Voz do Turismo, Vanderson Bento atual secretário de obras, explicou o por quê tem preferência em atuar em várias ruas do mesmo bairro do que eventuais ruas.

“A gente tá focando no bairro e ficando no bairro para solucionar os problemas, e o maior problema é a drenagem(…)” disse o secretário em entrevista.

Essas drenagens estão sendo feitas nas ruas Nelson Mandela (Tangará), Rua das Águas (Maria Joaquina), Luís Lindenberg com a Marques de Olinda (Guarani) e Rua Alemanha (Jardim Caiçara) durante essa semana, maquinários estão trocando as manilhas defeituosas ou antigas e fazendo reconstruções de poço de visita (PV). A Prolagos também esteve presente em algumas obras para auxiliar nas tubulações de água e mapeamento das redes abaixo do solo.

O bairro da Agrisa também teve a visita da secretaria de obras para receber a instalação de galerias, que vão auxiliar no escoamento de poças e alagamentos acusados pelas chuvas e que impossibilitam a passagem de transportes públicos e outros.

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos realizou ações no bairro do Jardim Esperança, para trocas de alguns bueiros nas ruas e na Praia do Siqueira para desassoreamento dessas redes, com caminhão vacol.