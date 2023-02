Prefeitura de Búzios decreta ponto facultativo nos órgãos públicos municipais no período do Carnaval

A Prefeitura de Búzios, por meio do Gabinete do Prefeito, decreta ponto facultativo nos órgãos públicos municipais na segunda-feira (20) e na quarta-feira (22), devido ao feriado de Carnaval, na terça-feira (21).

Os serviços e atividades essenciais, tais como atendimento médico e de emergência do Hospital Municipal Dr Rodolpho Perisse, Tenda de Urgência da Ferradura e PU da Rasa, limpeza urbana e Guarda Municipal, terão funcionamento normal de acordo com sistema especial de plantão ou sobreaviso, cabendo aos respectivos Secretários Municipais as providências quanto à continuidade dos serviços públicos oferecidos à população nas datas mencionadas neste decreto.

A Prefeitura Municipal retornará com o expediente normal de atendimento ao público na quinta-feira (23), das 08h às 17h.