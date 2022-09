Prefeitura de Búzios está próximo de atingir e meta de mais de 1000 cirurgias eletivas até dezembro

Com fluxo de atendimento regularizado, de janeiro a agosto já foram realizadas mais de 800 cirurgias no município

Mantendo um fluxo de realizações de atendimentos cirúrgicos regularizados desde fevereiro deste ano, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, já realizou 827 cirurgias eletivas, um número muito acima da média das unidades hospitalares no estado, em especial, no interior. A meta é passar de mil intervenções até dezembro.

“Com a ampliação do centro cirúrgico do Hospital Municipal Rodolpho Perissé pudemos intensificar o número de cirurgias. A demanda é grande, mas conseguimos com organização e investimento atender com mais celeridade e, também, segurança e conforto aos pacientes”, disse Priscila Gasparetto, diretora do Hospital.

A demanda reprimida de gestões passadas somou-se as restrições no período de isolamento social, devido a pandemia, e as cirurgias só puderam ser retomadas, neste ano, no mês de fevereiro. Mas com a realização de mutirões no início do ano os fluxos foram regularizados e estão sendo realizadas, do dia que são solicitadas pelo médico da rede até o dia do procedimento, em tempo estimado de 30 dias.

“ Essa quantidade de cirurgias, ainda mais levando em conta as características que encontramos, não é comum. Estamos avançando muito rápido, como é a diretriz indicada pelo prefeito Alexandre Martins, de tornar Búzios referência em saúde no estado”, completa o secretário de Saúde, Leônidas Heringer.

A cirurgia eletiva é um procedimento que pode ser agendado com antecedência e até mesmo adiado no prazo de um ano. Intervenções mais graves, como cirurgia de hérnia, remoção de pedras nos rins ou de apêndice, também podem ser classificadas como eletivas.