Prefeitura de Búzios faz parceria com o Sebrae para fortalecimento do artesanato e economia criativa do município.

O Secretário interino de Turismo, Maycon Siqueira participou nesta terça (22) de uma reunião com representantes do Sebrae Nacional e Regional, no viveiro do empreendimento Aretê, por meio da Masterplan Consultoria.

Na pauta, a proposta de consultoria para fortalecimento do artesanato e a economia criativa do município.

Além do secretário de turismo Maycon Siqueira, estiveram presentes a Coordenadora de Turismo Patrícia Chaves, Cláudia Rodrigues da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico e representantes do Sebrae.