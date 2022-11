Central de Monitoramento de Búzios identifica veículo usado em vários roubos na Região dos Lagos entrando na cidade

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios, por meio da Central de Monitoramento, identificou nesta terça-feira (22) o veículo Fiat Palio, placa GWF9D54, roubado no bairro Campo Redondo em São Pedro da Aldeia, no dia 17 de novembro de 2022, se deslocando na cidade de Búzios.

Imediatamente o gerente da Central de Monitoramento, Sargento Cedro, comunicou ao 25º Batalhão de Polícia Militar de Cabo Frio, e foi desencadeada uma operação de cerco em parceria com os agentes do CPROEIS.

As equipes abordaram o veículo na Avenida 12 de Novembro, na Baía Formosa, sendo detido um elemento, que após consulta no sistema, constatou-se ser evadido do sistema prisional, além de duas (02) passagens, art. 157 e 16, 03 roubos majorados e duas (02) passagens no art. 14 e 180. Diante dos fatos, as equipes procederam a 127ª DP para registro e atuação.

Material apreendido:

-01 Pistola calibre 380, marca Taurus numeração suprimida;

-01 Fiat Palio Prata com placa de outro veículo;

-01 carregador com 12 munições intactas do calibre .380;

-05 aparelhos celulares (produtos de roubos).