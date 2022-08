Prefeitura de Búzios inicia obras de recapeamento do asfalto na Avenida da Usina Velha

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, iniciou nesta quarta-feira (03), as obras de recapeamento do asfalto da Avenida da Usina Velha, do bairro da Brava ao bairro de João Fernandes.

Antes do recapeamento, o trecho que liga os dois bairros recebeu obra de implantação de rede separativas de esgoto realizada em parceria com a Prolagos. Foram mais de mil metros de rede separativa para acabar com as ligações de esgoto clandestinas nos dois bairros da cidade.

A obra de pavimentação é executada com recursos próprios do município.