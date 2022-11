Prefeitura de Búzios realiza ação de conscientização e alerta à prevenção do câncer de próstata no Hospital Municipal Rodolpho Perissé

Com participação de um médico e psicóloga, o evento também abordará os cuidados com outras doenças comuns aos homens, além de distribuição de senha para a realização de exame de próstata na rede municipal

Com o tema “a cor muda, a luta não”, acontece na próxima quinta-feira (23), a partir das 9h, no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), evento de alerta e conscientização para prevenção do câncer de próstata, assim como demais doenças comuns aos homens. Esta é mais uma iniciativa da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, de adesão à campanha Novembro Azul.

Com atividades como: verificação da pressão arterial; hemograma completo; dosagem da glicemia; dosagem do colesterol; testes de urina; atualização da carteira vacinal; verificação do perímetro abdominal e do Índice de Massa Corpórea (IMC), e distribuição de senha para a realização de exame de próstata na rede municipal, o objetivo é conscientizar, ainda mais, a população masculina sobre a necessidade de cuidar de seu corpo e mente. Praticar exercícios, melhores hábitos alimentares, parar de fumar, praticar sexo seguro, cuidar da saúde mental e, também, realizar acompanhamento médico frequente.

O evento, que será aberto com um café da manhã, também oferecerá corte de cabelo, distribuição de material informativo, e a presença de um médico e psicóloga para tirar dúvidas e dar orientações aos presentes.

Cerca de 90% dos casos de câncer de próstata são curáveis. Porém, o diagnóstico precisa ser rápido, ainda durante a fase inicial do tumor. Dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil, quase 40% dos homens até 39 anos e 20% daqueles com mais de 40 só vão ao médico quando se sentem mal. A prevenção pode salvar vidas, e a porta de entrada são as Unidades Básicas de Saúde (UBS).