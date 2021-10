Prefeitura de Búzios realiza o dia D de Campanha Multivacinação para crianças e adolescentes

No próximo sábado (16), a Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Saúde e em adesão ao “Movimento Vacina Brasil” do Ministério da Saúde, realizará o dia D para a Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos, das 9h às 17h, em todas as UBS do município.

O objetivo da Campanha é a conscientização dos pais e responsáveis em manter em dia a vacinação das crianças e adolescentes. A atualização da imunização é o melhor caminho para manter as crianças e adolescentes saudáveis e seguros.

Os responsáveis poderão procurar a UBS mais próxima e levar a caderneta de vacinação para ser atualizada.