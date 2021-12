Prefeitura de Cabo Frio convoca população para se vacinar contra o vírus da Influenza

A Prefeitura de Cabo Frio convoca toda a população que ainda não se vacinou contra o vírus da gripe, a Influenza, para comparecer a uma das 13 unidades de saúde que fazem a aplicação do imunizante. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Para se vacinar, basta levar a caderneta de vacinação, documento de identificação com foto ou cartão do SUS.

De acordo com dados da Saúde Coletiva do município, no mês de novembro houve aumento de 5,5% dos casos da síndrome gripal em relação a outubro. O governo municipal esclarece que não há surto da doença na cidade, mas é importante que quem ainda não se imunizou contra o vírus da gripe, procure o posto mais próximo.

“Durante todo o ano estamos reforçando a importância da vacinação. A Secretaria de Saúde, o setor de imunização e toda equipe têm trabalhado arduamente para garantir o atendimento para os cabo-frienses. Não há surto na cidade, mas para que isso permaneça, reitero o pedido para que os cidadãos se vacinem contra o vírus da gripe e também contra a Covid-19, e mantenham as vacinas de rotina em dia”, afirmou o secretário de Saúde, Felipe Fernandes.

Até o momento, 63,6% da população já se vacinou contra o vírus da gripe. Foram 51.313 pessoas num total de 80.602 do público alvo definido pelo Ministério da Saúde. A vacina permanece sendo aplicada em 13 unidades de saúde específicas para evitar o cruzamento entre o público-alvo do imunizante contra a gripe e contra o coronavírus.

Segue abaixo a lista dos postos:

• Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança

• Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Roza da Pena, s/nº – Braga

• ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, nº 1393

• ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246

• ESF Manoel Corrêa – Rua 7 s/nº

• ESF Parque Burle – Rua Budapeste nº 10

• ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

• ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

• ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

• UBS Unamar – Rodovia Amaral Peixoto s/nº

• ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

• ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

• ESF Araçá – Estrada da Agrisa s/nº – Pacheco