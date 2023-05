Prefeitura de Cabo Frio entrega reforma da Estratégia Saúde da Família da Boca do Mato

A Prefeitura de Cabo Frio realiza a entrega da reforma da Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Boca do Mato para a população nesta sexta-feira (26). A cerimônia acontecerá às 10h, na unidade, que está localizada na rua Rosalinda Cardoso da Fonseca, n.º 121.

Para reformar o imóvel, a Prefeitura investiu R$ 123.891,77 em recursos próprios. O local passou por uma recuperação estrutural completa, incluindo a parte elétrica, com dimensionamento de carga necessária; e hidráulica. Na parte interna do prédio, houve a instalação de piso e azulejo nas paredes, para melhor higienização dos ambientes; a recuperação dos consultórios médicos, de enfermagem, odontológico e na sala dos agentes comunitários; pintura e ajustes nas portas e janelas.

Na área externa, o prédio recebeu instalação de calhas, impermeabilização do telhado; melhorias no escoamento da água da chuva, para dar fim às infiltrações e goteiras; reforma e pintura de toda fachada do espaço.

Essa é a mais uma Unidade de Saúde completamente reformada para atender a população com qualidade e dignidade. Neste ano, a Secretaria de Saúde já reformou a ESF Jacaré e construiu uma unidade nova no bairro Jardim Esperança. Dando continuidade às ações, as próximas etapas são as obras das ESFs Araçá, Reserva do Peró e Tangará, que seguem em andamento.