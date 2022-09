Prefeitura de Cabo Frio identifica área desmatada na Ogiva

Durante uma ronda de fiscalização na manhã desta segunda-feira (12), a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, localizou uma grande área desmatada, na rua Cinco, no bairro da Ogiva. As áreas foram desmatadas e serão monitoradas para que os responsáveis sejam identificados e punidos. Qualquer atividade no local só pode ser realizada com a autorização do município ou do estado.

O espaço é uma Zona de Amortecimento que faz parte do Parque Estadual da Costa do Sol. Essas zonas são estabelecidas ao redor de uma unidade de conservação, com o objetivo de filtrar os impactos negativos das atividades que ocorrem fora dela, como: ruídos, poluição, espécies invasoras e avanço da ocupação humana, especialmente nas unidades próximas a áreas intensamente ocupadas.

O Parque Estadual da Costa do Sol foi criado por lei em 18 de abril de 2011, e possui cerca de 9.840,90 hectares dividido em quatro setores, cada qual composto por uma ou mais áreas distintas. O Parque também abrange áreas segmentadas na Região dos Lagos, que exercem um papel importante na proteção de ecossistemas, como sambaquis, dunas, restingas, lagoas e florestas.