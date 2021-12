Prefeitura de Cabo Frio injeta R$ 94,6 milhões na economia local em menos de 20 dias

A Prefeitura de Cabo Frio injetou R$ 94,6 milhões na economia da cidade em um período de cerca de 20 dias, ao viabilizar o pagamento antecipado do 13° salário deste ano e do salário de novembro aos servidores. O montante também inclui a gratificação de apoio tecnológico paga aos professores da rede pública municipal e mais uma parte da dívida referente ao mês de dezembro de 2020, herdada da gestão anterior.

O 13° salário foi pago no dia 13 de novembro, data em que foi comemorado o aniversário da cidade, totalizando R$ 35.352.734,53. Por sua vez, o salário de novembro também foi creditado de forma antecipada, entre os dias 24 e 27 de novembro, representando uma injeção de mais R$ 45.568.242,41 no mercado local. No dia 25, os professores da rede receberam R$ 4 mil cada um, a título de gratificação de apoio tecnológico, em um total de R$ 11.016.000,00. Por fim, em 1° de dezembro, foi a vez de 684 servidores que ganham entre R$ 3.300,01 e R$ 4.400 receberem seus vencimentos de dezembro de 2020, deixado em aberto pela gestão anterior, no valor total de R$ 2.733.012,85.

Com a proximidade do período de festas de fim de ano, os recursos ajudarão a impulsionar o consumo no município, fazendo girar a economia cabo-friense. Em meio a um cenário de recuperação financeira, a Prefeitura de Cabo Frio colabora com a atividade econômica local. Segundo o prefeito José Bonifácio, a regularização financeira foi a principal meta alcançada no primeiro ano de governo.

“Quando assumimos a gestão da prefeitura, deixei muito claro que a nossa prioridade era colocar em dia os salários dos servidores. Afinal de contas, nenhuma cidade consegue ter uma boa administração com tantos atrasos nos pagamentos. Foram anos de incertezas, mas isso finalmente acabou. Desde janeiro, estamos pagando todos os salários devidamente em dia, e também já acertamos muitas despesas deixadas de anos anteriores”, afirma o prefeito.

Para a secretária de Fazenda, Daniella Mendes, a melhoria das contas públicas é resultado de um trabalho focado na redução de despesas e no aumento das receitas do município.

“Contando com o salário de outubro, viabilizamos o pagamento de três folhas salariais em um período de um mês. Isso só é possível com muito planejamento e gestão eficiente dos recursos públicos. Um trabalho comprometido e responsável de toda a equipe, que resulta na redução das despesas e no aumento das receitas do município”, avalia Daniella.

Outra novidade deste ano é que, pela primeira vez em muitos anos, a Prefeitura passou a fazer os pagamentos com a folha salarial bruta. Isso quer dizer que todos os encargos trabalhistas estão sendo depositados junto com o salário. Apesar de ser a obrigação de qualquer empregador, isso não vinha sendo feito, e somente neste ano é que a situação foi regularizada.

“Todo esse trabalho de busca da saúde financeira dentro da gestão municipal é reflexo de um governo que prioriza o pagamento do servidor, sem se descuidar do cumprimento das leis de responsabilidade fiscal e do planejamento econômico. Desde janeiro estamos nos dedicando arduamente para materializar esse trabalho em números, mantendo um diálogo aberto junto ao servidor e os sindicatos, deixando claro que a prioridade municipal é ordenamento, quitação salarial e transparência, sempre respeitando a realidade financeira de Cabo Frio”, completa o secretário de Administração, Ruy França.

Ao longo dos últimos meses, também foram colocados em dia o salário de dezembro de 2020 para servidores efetivos da Administração, Saúde e Comsercaf, além de pensionistas da Comsercaf, e aposentados e pensionistas do Ibascaf, dentro da faixa salarial até R$ 4.400,00, assim como o 13º de 2020 para contratados ativos e comissionados da Administração que recebem até R$ 3.300.

MELHORANDO O AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Somado a isso, a Prefeitura se empenha em tornar o ambiente de negócios do município atrativo para a chegada de novas empresas. Com incentivos e transparência, Cabo Frio já colhe os frutos dessas políticas públicas, por meio da geração de emprego e renda. O município ganhou no fim de novembro uma filial das Lojas Pernambucanas, uma das maiores redes de varejo do país, com a geração de 66 vagas de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. Ainda este ano, será inaugurada uma loja do Magazine Luiza, com cerca de 80 novos postos formais de trabalho. Em outubro, foi aberta uma unidade do Hotel Sesc, próximo à Praia do Forte, com a estimativa de receber até 190 mil hóspedes por ano.

O município trabalha para atrair empresas que desejam se instalar no Polo de Desenvolvimento Econômico, que ocupará uma área de 28 mil metros quadrados no loteamento Colinas do Peró II, no Grande Jardim Esperança, onde poderão se instalar até 19 empresas de médio e grande porte.

“Cabo Frio passou por muitos anos de problemas e incertezas. Temos muito orgulho de dizer que aquele tempo vai chegando ao fim. Sabemos que ainda há muito a ser feito e estamos trabalhando muito para proporcionar as melhorias que a cidade precisa e que a população merece”, declara o prefeito José Bonifácio.