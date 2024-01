Prefeitura de Cabo Frio monta esquema especial de trânsito e fiscalização para o Cabofolia 2024

Para garantir a segurança e o ordenamento do entorno do Espaço de Eventos, onde acontece o Cabofolia 2024, a Prefeitura de Cabo Frio organizou esquema especial de trânsito, fiscalização e também conscientização. A micareta começa nesta quinta (18) e vai até sábado (20).

Em todo o entorno do evento, a Guarda Civil Municipal vai atuar no ordenamento e fiscalização do trânsito, todos os dias, com efetivo de 20 homens, quatro viaturas e dois reboques. Além disso, os grupamentos da Lei Maria da Penha, Trânsito, Ronda Municipal (ROMU) e Fiscalização de Transporte estarão à disposição dos foliões.

Os motoristas devem ficar atentos às alterações no trânsito, coordenadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. A Rua Los Angeles, no Jardim Olinda, vai ficar totalmente fechada para circulação e estacionamento de veículos. A interdição começa hoje (quinta/18), às 17h, e segue até o dia 21 de janeiro, às 8h. A rua fica localizada atrás do Posto Ipiranga. Durante o evento, a via vai funcionar como ponto para vendedores ambulantes credenciados.

A Coordenadoria Geral de Direitos Humanos (COGEDIH) também vai atuar no evento com tendas do projeto “Cabo Frio Mais Seguro para as Mulheres”, onde vai acontecer ações voltadas para o público feminino, de conscientização, panfletagem e vouchers sobre o “Protocolo: Não É Não”.

A ação é uma parceria entre a Superintendência da Mulher (SUDIM), Secretaria Municipal de Segurança e Direitos Humanos e Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS).

A campanha faz parte do Brasil Sem Misoginia para o Carnaval, implementado pela Lei Federal nº 14.786/2023, e tem como objetivo prevenir o constrangimento e a violência contra as mulheres. Segundo a lei, as mulheres têm o direito de fazerem suas próprias escolhas e de nunca se calarem diante da violência.

Qualquer denúncia de violência contra à mulher, disque 180 (Central de Atendimento à Mulher); 190 (Polícia Militar) e 154 (Guarda Civil Municipal).