Prefeitura de Cabo Frio realiza mais uma etapa de convocação dos aprovados em concurso de 2020

A Prefeitura realizou nesta segunda-feira (31) mais uma etapa da convocação dos candidatos aprovados no concurso público de 2020. A cerimônia foi na Universidade Estácio de Sá.

Foram chamados candidatos aprovados para o preenchimento de vagas na Secretaria de Saúde; Secretaria de Assistência Social e Procuradoria-Geral do Município. Eles apresentaram a documentação exigida em edital.

Todas as convocações são publicadas no Diário Oficial do Município, em editais informando local, horário e documentos a serem apresentados.

O exame médico admissional será realizado até 15 dias após a data da convocação, por junta médica nomeada pelo município. A posse e o exercício deverão ocorrer até 30 dias após a data da convocação.

O cronograma de convocação está sendo organizado pela Secretaria de Administração, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município. Todo o processo está sendo realizado em acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dentro da Ação Civil Pública (Processo Nº 0008703-57.2015.8.19.0011).