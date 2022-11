Apoiadores de Bolsonaro protestam em São Pedro da Aldeia

No final desta tarde de segunda-feira, dia 01, uma manifestação popular na altura do BPRV de São Pedro da Aldeia tem causado extrema lentidão no trânsito.

Manifestantes, que apoiam o atual presidente Jair Bolsonaro, mostram insatisfação com a eleição do último domingo.



A empresa Auto Viação Salineira emitiu uma nota que a manifestação pode comprometer o cumprimento das viagens de diversas linhas intermunicipais. A empresa esclarece que uma equipe acompanha o protesto para melhor adequar o serviço e assim, minimizar os efeitos sobre as viagens dos nossos clientes.

Linhas afetadas:

B101 – Cabo Frio X São Pedro

B145 – Cabo Frio X Saquarema

B147 – Araruama X Cabo Frio

B215 – Cabo Frio X Iguaba – via Cruz

B400 – São Vicente X Cabo Frio (via Flexeira)

B410 – Cabo Frio X Araçá

B405 – Cabo Frio X Iguaba – Via Flexeira

B436 – Cabo Frio , São Vicente – Via Cruz

B440 – Sampaio Correa X Cabo Frio

B460 – Bacaxá X Cabo Frio