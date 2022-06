Prefeitura de Cabo Frio reativa pluviômetros automáticos no município

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança Pública, realizou a manutenção e a reativação de dois pluviômetros automáticos que monitoram as chuvas no município. As ações seguem as novas diretrizes de reestruturação da Superintendência de Defesa Civil, e foram realizadas nesta quinta-feira (23), em conjunto com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden).

Um pluviômetro está localizado no Centro de Cabo Frio, e o outro no distrito de Tamoios. Eles têm como objetivo ampliar e complementar a rede de monitoramento pluviométrico, para subsidiar a emissão de alertas de desastres naturais, contribuindo para a redução de danos e perdas humanas.

As características dos pluviômetros automáticos, que compõem a Rede de Monitoramento Ambiental do Cemaden, foram definidas com o propósito de medir a quantidade e a intensidade das chuvas que possam deflagrar deslizamentos de terra, inundações e enxurradas.

Os pluviômetros se conectam aos servidores do Cemaden e transmitem dados dos acumulados de chuva, em milímetros, a cada 10 minutos, sendo processados e disponibilizados para a Sala de Situação do Cemaden. Ela opera 24 horas por dia, ininterruptamente, e é composta por uma equipe multidisciplinar de especialistas nas áreas de geodinâmica, extremos meteorológicos, extremos hidrológicos e desastres naturais.