Prefeitura de Cabo Frio retoma oferta de neuropediatria no município

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Saúde, já está oferecendo consultas de neuropediatria no município. Os pacientes que necessitam da especialidade pediátrica já podem ser regulados para o atendimento, evitando a necessidade de sair da cidade para se consultar. Atualmente, os pacientes estão sendo atendidos no PAM de Santo Antônio, em Tamoios, através dos postos de saúde.

Os pacientes que necessitam de consulta com neuropediatria estão sendo referenciados pela Atenção Primária e Atenção Especializada, e direcionados ao PAM de Santo Antônio. A gestão municipal está trabalhando para ofertar a especialidade também na área central de Cabo Frio e no Jardim Esperança.

A secretária adjunta de Média e Alta Complexidade, Priscila Dantas, destaca a importância de a gestão se dedicar a ofertar mais um serviço em saúde dentro do território municipal.

“Antes de ofertarmos a neuropediatria dentro do município, nossos pacientes precisavam se deslocar via Tratamento Fora Domicílio (TFD). Como benefício para a população, já estamos ofertando as consultas em Tamoios, e em breve, também teremos o neuropediatra atendendo na Casa da Criança, no Jardim Esperança, e no Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC), no Braga, onde concentramos as especialidades pediátricas. Estamos trabalhando para a contratação de mais esse especialista na área central”, disse.