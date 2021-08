Prefeitura de Cabo Frio retoma posse de quiosque na Praia do Forte

A Prefeitura de Cabo Frio retomou a posse do quiosque número oito, na Praia do Forte. Agentes da Fiscalização de Posturas, com apoio da Guarda Civil, desocuparam o local na manhã desta terça-feira (10). O Decreto Municipal Nº 6.621, que revoga a autorização de uso de bem público, foi publicado nesta segunda-feira (9) na edição Nº258 do Diário Oficial, disponível no site www.cabofrio.rj.gov.br.

De acordo com o coordenador geral de Posturas e Licenciamento, Paulo César Pereira Alves, o local estava desativado e em péssimas condições.

“Essa ação foi em atendimento a este Decreto Municipal, que determinou a retomada do quiosque. Um bem público que encontrava-se, há algum tempo, desativado e em péssimas condições, completamente insalubres e com as estruturas das tendas deterioradas pela ação do tempo”, explica o coordenador de Posturas.

Ainda segundo ele, foram retirados do local, pelas equipes da Fiscalização de Posturas, com apoio da Guarda Municipal, freezers velhos, mesas, cadeiras e alguns equipamentos de cozinha.

A pedido do prefeito José Bonifácio, o quiosque número oito será utilizado pelo governo municipal como ponto de apoio para as Secretarias de Turismo, Esporte e Lazer; Direitos Humanos e Segurança, e Obras e Serviços Públicos.