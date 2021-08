O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 11

Arraial do Cabo

Rola em Arraial do Cabo, que o vereador Ayron Freixo está com uma “banana quente” nas mãos. Acontece que Ayron assumiu a relatoria das contas dos ex-prefeitos, Andinho e Renatinho Vianna, que estão na câmara há meses. Agora é só aguardar o resultado do relatório. O que será que vai acontecer?

Araruama

A tal pesquisa que teria sido encomendada pelo primeiro ministro Chiquinho Da Educação, para saber quem vai ser o candidato do Governo Araruamense, virou tema principal das rodas de conversas na cidade. Na lista estão, nomes como o de Thiago Ribeiro, Anderson Moura, João Ribeiro, Nelsinho Do Som e do presidente da Câmara, Júlio César Coutinho. A expectativa é muito grande.

Iguaba Grande

O presidente da Câmara de Iguaba Grande, Balliester Werneck, não tem falado mais sobre a eleição da mesa diretora. Até então, havia uma expectativa para realização da eleição, mas a coisa foi esfriando e pelo visto congelou de vez. Com vários candidatos a presidência, tem gente dizendo que foi a melhor decisão adotada. Será?

Búzios

Os vereadores da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Búzios promovem, nesta quinta-feira, audiência pública com os representantes das farmácias da cidade para discutir o projeto que visa instituir o plantão no município. A participação será apenas presencial, limitada a um representante por farmácia. De acordo com o projeto, o município deverá ter duas farmácias ou drogarias abertas em escala de plantão, inclusive aos domingos e feriados. A escala deverá ficar disponível no site da prefeitura e o descumprimento da Lei resulta em multa. Hoje a população que precisa de medicação no fim de semana ou feriado não consegue, já não existe plantão de farmácia na cidade.

Cabo Frio

A secretaria de meio ambiente de Cabo Frio liberou licença ambiental prévia para a instalação de um posto de gasolina na avenida Wilson Mendes.

O vereador o Josias da Swell protocolou requerimento pedindo a cópia integral do processo. O posto Petromaxx é de propriedade da empresa Posto Cabo Frio Ltda.

Criada em abril deste ano, o Posto Cabo Frio tem dois sócios – Emanuel Felipe Mata da Cruz e Gedeon Mata da Cruz. O empresário aparece em 43 CNPJs, de acordo com o site da Receita Federal. Ele atua em sete estados e o capital social das empresas somam R$ 6,6 milhões.

São Pedro da Aldeia

A vereadora de São Pedro da Aldeia, Mislene Conceição dos Santos, a Mislene de André, e mais dois funcionários da Câmara aldeennse testaram positivo para a COVID-19. A Câmara reabriu a sessão ao público semana passada. Mislene está em casa, isolada, em recuperação. A Câmara, ontem, submeteu os servidores a testes rápidos para monitorar possíveis casos assintomáticos. Mislene de André participou, por videoconferência da sessão ontem, da mesa diretora para o biênio 2023/2024. A votação reelegeu, por unanimidade, Denilson Guimarães como presidente. Franklin da Escolinha é o vice; Jean Pierre primeiro secretário e a própria Mislene a segunda secretária.