Prefeitura de Cabo Frio volta a promover os Jogos Estudantis

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Educação, vai promover entre os meses de setembro e dezembro, a XVIII edição dos Jogos Estudantis da rede municipal de ensino. A atividade que, não acontecia desde 2008, tem como objetivo gerar competição saudável entre os alunos das unidades escolares. A disputa também é conhecida como Jogos da Amizade, em razão de incentivar a convivência entre as escolas. A abertura oficial das atividades será nesta quinta-feira (29), com abertura solene na Praça Tiradentes, às 9h.

Os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de seis a 14 anos, serão divididos em sete grupos regionais, abrigando as unidades escolares participantes, que disputarão as modalidades de jogos de mesa (damas, xadrez e dominó); queimada (misto); futsal (regra adaptada) e atletismo (corridas e saltos).

A primeira fase de competições internas, nas unidades escolares, iniciada nesta segunda (26), segue até o dia 17 de outubro. A segunda fase é de disputas entre as escolas, por região, entre os dias 18 de outubro e 18 de novembro, na Escola Municipal Robinson Carvalho de Azevedo, no primeiro distrito e no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Tamoios. As semifinais serão nos dias 19 e 26 de novembro, ocorrendo simultaneamente no primeiro distrito, na Escola Robinson Azevedo; e em Tamoios, no Ginásio Poliesportivo.

A final do torneiro será disputada no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Tamoios, no dia 3 de dezembro, a partir das 8h. O primeiro, segundo e terceiro colocados no ranking geral de pontuação receberão os troféus de campeão, de vice-campeão e de participação com louvor dos Jogos da Amizade, respectivamente.

O coordenador de projetos da Secretaria de Educação, Fábio Silva, explica que o retorno dos jogos ao calendário anual da Secretaria de Educação, além de fazer parte da reconstrução da rede municipal, serve para intensificar ações de estimulo ao controle emocional e orientação espacial dos estudantes.

“Os alunos precisam de atividades que possam desencadear a liberação de endorfina para trazer satisfação, prazer e descontração. É preciso que o ambiente escolar volte a ser um espaço agradável e de bom convívio para todos”, comentou.

O regramento e detalhes sobre os jogos estão disponíveis nas unidades escolares da rede municipal.