Prefeitura de São Pedro da Aldeia anuncia nova empresa que assumirá transporte público na segunda-feira

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia anunciou que uma nova empresa vai assumir o transporte público na cidade a partir da próxima segunda-feira (9).

A empresa que atua na cidade no momento, a Salineira, informou que vai deixar de operar linhas municipais na cidade também a partir de segunda-feira. O motivo do fim da operação, segundo a empresa, foram problemas financeiros e a concorrência com o transporte clandestino.

Segunda a Prefeitura, a nova empresa V-7 Comércio, Serviços e Gestão Empresarial, que é de São Pedro da Aldeia apresentou a proposta e a documentação dentro do prazo e cumpriu todas as etapas do processo.

A Prefeitura informou que, após o cumprimento de todas as etapas do processo, a empresa estará apta a assumir o serviço de transporte público de passageiros a partir do dia 9 de maio. Todas as informações estão disponíveis no Portal da Transparência.