Professores da rede municipal de Cabo Frio vão participar de formação sobre o conceito de história local

Professores que atuam na rede municipal de Cabo Frio poderão participar de três encontros de formação para tratar do conceito de história local. As atividades, promovidas pela Coordenadoria de Formação Continuada da Secretaria de Educação, são coordenadas pela equipe diretiva do Colégio Municipal Rui Barbosa e vão ocorrer nos dia 5, 12 e 19 de maio, sempre às 18h30, no canal de Youtube da Coordenadoria (https://www.youtube.com/channel/UCQx9BmkrM8ZmZGYywVjFH_A).

Para participar, interessados deverão realizar inscrição prévia por meio do link https://forms.gle/qMCzPYMgvgApdfeG6, que contém o formulário a ser preenchido. Não há limite máximo de participantes.

O 1º Encontro, nesta quinta-feira (05), tem como tema a “História Local: Perspectivas e Potencialidades para o Ensino de História”. No dia 12 de maio, o tema será “Fontes Documentais: Múltiplas Estratégias”. Encerrando o ciclo, no dia 19, os participantes serão apresentados ao tema “Patrimônio Cultural: História, Cultura e Diversidade”.

O formador convidado para ministrar os conteúdos é Rui Aniceto Nascimento Fernandes, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Ele é graduado em História pela UERJ, mestrado em História pela UFF e doutorado em História pela PUC/RJ.

Durante a formação, a cada encontro, será disponibilizado no chat um link para preenchimento da lista de presença para que, posteriormente, ocorra o encaminhamento dos certificados de participação.