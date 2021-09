Prefeitura de São Pedro da Aldeia assina contrato de concessão com grupo automotivo

A semana começou com a vinda de mais uma empresa para o município. O prefeito, Fábio do Pastel, assinou contrato de concessão com a empresa Caoa Chery Lux nesta segunda-feira (27). Com o documento, mais um empreendimento será inaugurado no Polo automotivo no bairro Balneário, às margens da RJ-106.

O prefeito reforçou o pedido para que a mão de obra seja em sua maioria aldeense. “A assinatura dessa concessão é muito importante para a cidade e reforçamos que buscamos promover mais vagas de emprego para a nossa população. Inclusive foi um pedido meu que ao menos 70% dos funcionários fossem do município. Estamos avançando e vamos continuar trabalhando para levar mais qualidade de vida para os aldeenses”.

Inauguração do empreendimento trará cerca de 30 novas vagas de emprego direto para a cidade

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, destaca a importância da chegada do novo empreendimento na cidade. “A vinda de mais uma concessionária é de grande importância para o município. Além de trazer novos empregos, irá movimentar a economia local”.

De acordo com os diretores do grupo automotivo, João Oggioni e Manoel Marques, a proximidade do governo municipal com os comerciantes foi um dos fatores que determinaram a escolha de instalarem a empresa em São Pedro da Aldeia. “Além da localização estratégica da cidade, que está no coração da Região dos Lagos, o fato de o poder público estar aberto ao diálogo com os empresários, viabilizando a entrada de novas empresas no município foi crucial para nossa decisão. Acreditamos muito na cidade e em seu potencial de crescimento”.

Ainda segundo os representantes da empresa, serão gerados cerca de 30 novos empregos diretos. A previsão é que o empreendimento seja inaugurado nas próximas semanas.