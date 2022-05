Prefeitura de São Pedro da Aldeia inaugura nova sede da Secretaria de Saúde 

Na tarde deste sábado (21) a Prefeitura de São Pedro da Aldeia inaugurou o novo espaço da Secretaria de Saúde. A cerimônia foi comandada pelo Prefeito Fábio do Pastel e contou com a presença do Secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, do Deputado Federal, Dr. Luizinho e da Deputada Estadual Franciane Motta. A Secretária Municipal de Saúde, Maria Márcia Sampaio Fontes, juntamente com o prefeito, recebeu o vice-prefeito, Dr. Julinho, secretários municipais e vereadores.

A nova sede, além da administração da pasta, abrigará o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Farmácia Municipal, o programa Melhor em Casa, PAISMCA, Regulação Municipal, Serviço de Atendimento Especializado (SAE), Tratamento Fora do Município (TFD) e o setor de Vigilância em Saúde, que compreende as Vigilâncias Ambiental, Sanitária, Epidemiológica, Saúde do Trabalhador e Bem-estar Animal.

A Secretária de Saúde, agradeceu a presença de todos, ressaltando a importância dos funcionários da Rede de Saúde Municipal. ‘O que é público precisa ser bom, bonito, dando qualidade aos trabalhadores e usuários. Fica minha gratidão a todos os que fizeram com que o sonho de um novo espaço se tornasse realidade. Temos outros projetos da Saúde, como a implementação de um hospital de pequeno porte e a volta da Policlínica Municipal ao centro da cidade. Para isso é importante receber aqui o secretário estadual de Saúde e deputados federais e estaduais. Não vamos perder tempo com aquilo que não é o nosso objetivo, não é o nosso foco. Nós somos águias, vamos estender as asas e voar muito mais alto. Realizando cada vez mais por São Pedro da Aldeia”, finalizou Maria Márcia.

O Deputado Federal Dr. Luizinho agradeceu a oportunidade de participar do evento e deixou claro a importância de se trabalhar em equipe, dando condições de trabalho e dignidade aos trabalhadores da saúde, que precisa estar unida e preparada. “Nós que somos da saúde sabemos que nossa área é a mais sensível para a população”. Falou também da implementação do hospital municipal, da Policlínica Municipal, dizendo da busca de recursos para que os projetos saiam do papel.

O Secretário Estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, falou da importância dos parlamentares para o funcionamento das pastas do governo, fazendo um agradecimento aos deputados presentes, que conhecem a realidade do município. ‘Parabenizo a secretária de Saúde, Maria Márcia, pela nova sede, pelo local de trabalho da secretaria que é o coração da rede municipal. Vamos transformar o Pronto Socorro em hospital e esse momento simboliza muito mais, simboliza uma transformação da saúde, não só do município, mas de toda a região”.

Após palavras de gratidão e cumprimentos às autoridades presentes, o Prefeito Fábio do Pastel externou sua felicidade de estar inaugurando o novo espaço, que traz um conforto uma forma do funcionário produzir mais e dando qualidade de assistência aos aldeenses. Falou do trabalho de implementação dos serviços no novo prédio, da centralização de diversos setores da saúde de São Pedro da Aldeia. “Estamos muito felizes por estar nesse espaço, mas não vamos parar por aqui temos muitos planos e projetos. Temos uma equipe fantástica, escuto muitos elogios e fico feliz pela certeza de um bom serviço à população. Quem busca por saúde é porque está com uma dor, e nós servidores podemos contribuir para aliviar essa dor, com um cumprimento de ‘boa tarde’, com um ‘bom dia’, ‘vai dar tudo certo’! Acalmando aquela dor.” E finalizou evidenciando as obras que estão sendo realizadas na cidade, boa parte, graças à colaboração do Governador Cláudio Castro e sua equipe.



Para finalizar a cerimônia, as autoridades e os servidores cortaram a fita que marca a inauguração oficial do prédio. Em seguida, os presentes puderam aplaudir o trabalho dos motoristas da Secretaria de Saúde e conhecer a frota, que saiu em carreata pelas ruas do centro da cidade. A nova sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia funciona na Rua Antônio Benedito Siqueira, número 387, no centro da cidade.