Prefeitura de São Pedro da Aldeia inicia serviço de pavimentação na Praia Linda

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deu início aos serviços de pavimentação de mais uma rua do bairro Praia Linda.

A Rua Rio de Janeiro está passando por regularização do solo para, em seguida, receber a pavimentação. A iniciativa integra um pacote de ações que visa melhorias na infraestrutura dos bairros aldeenses e é feita com recursos próprios do município.

O trabalho na via teve início na quinta-feira (15/06), com a movimentação de terra para regularização do solo.

Ainda no bairro Praia Linda, a Prefeitura finalizou o trabalho na Rua Santa Catarina. O local recebeu 910m² de pavimentação com blocos de concreto, que auxiliam na absolvição das águas pluviais. Na via também foram construídos 182m de meio-fio para garantir a segurança dos pedestres, destacando a divisão do passeio público e as calçadas das ruas