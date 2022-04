Prefeitura de Saquarema segue com trabalhos de recuperação dos bairros atingidos pela chuva

A forte chuva que caiu na cidade no início do mês causou diversos incidentes nos bairros. O grande volume de água avariou ruas, derrubou acessos e destruiu pontes e pontilhões que serviam de rota para chegada em diversas localidades.

As equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, juntamente com profissionais da Defesa Civil e Secretaria de Agricultura seguem trabalhando para recuperar as vias da cidade, principalmente nos bairros do terceiro distrito. Além das secretarias, equipes da Subprefeitura de Sampaio Corrêa também estão empenhados nos trabalhos.

Nesta semana, diversas galerias estão sendo reconstruídas. A Prefeitura está colocando grandes manilhas para facilitar a drenagem em dias de chuva. Nos locais em que haviam pontes, o trabalho de construção das cabeceiras (acessos) está sendo realizado. Há, também, equipes na recuperação de pavimento e limpeza dos cursos d’água.

Os trabalhos seguirão concentrados nos bairros Tingui, Serra do Mato Grosso (comunidade do Buracão), Sampaio Corrêa e Palmital.