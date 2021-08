Prefeitura inicia obras de drenagem em Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, iniciou o programa “Saquarema Não Para”. Considerada a maior frente de obras do município, o programa contempla obras de drenagem, pavimentação, construção de pontes e urbanização.

Nesta primeira etapa, as ações estão voltadas para a drenagem de importantes pontos da cidade. Bairros como Porto da Roça, Verde Vale, São Geraldo, Retiro e Bacaxá terão novas redes de drenagem implantadas, com grandes galerias que permitirão o melhor escoamento do volume de água em dias de chuva, evitando as decorrentes enchentes. Além destes bairros, Barra Nova, Coqueiral e Boqueirão também terão obras para drenar as vias.

“Até o final do mês, seis grandes frentes de obras estarão em operação no município. Estamos investindo pesado nessas drenagens para resolver, de uma vez por todas, os grandes problemas de alagamentos em Saquarema”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Além das obras de macrodrenagem, centenas de ruas serão pavimentadas, drenadas e urbanizadas em todo o município. Ruas e estradas de diversos bairros deixarão de ser de leito natural (terra) e passarão a contar com a infraestrutura necessária para melhorar a mobilidade da população. “Serão mais de 140 quilômetros de ruas pavimentadas”, completou a Prefeita Manoela.

Duas frentes de obras já estão em andamento: uma no bairro da Turfa e a outra no Porto da Roça. Nestes locais, as equipes da Prefeitura estão construindo grandes galerias que atuarão no escoamento e na drenagem das águas pluviais.

Para saber o andamento das obras, o morador pode acompanhar as redes sociais da Prefeitura de Saquarema no facebook ou instagram. Basta procurar por @PrefeituraDeSaquarema nas redes sociais ou acessar o site saquarema.rj.gov.br