Prefeitura inicia projeto “São Pedro Mais Verde” no bairro São João

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início ao projeto São Pedro Mais Verde, que tem como objetivo o plantio de espécies ornamentais, nativas e frutíferas em áreas públicas. O primeiro local a receber a iniciativa foi o bairro São João. Cerca de 20 mudas de Ipê-rosa foram plantadas, nesta sexta-feira (05/05), na entrada do bairro, próximo à Estrada dos Passageiros, buscando aumentar a área verde no espaço urbano do município. A iniciativa é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente e Pesca, de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e de Serviços Públicos.

O projeto São Pedro Mais Verde irá atender a todos os bairros da cidade, com ações realizadas de forma itinerante semanalmente. A parceria entre as pastas consiste na produção de mudas pela Secretaria de Agricultura, fazendo uso das estufas do Horto Municipal, o planejamento técnico, manejo das espécies e escolha do local pela Secretaria de Meio Ambiente e a mão de obra para o plantio disponibilizada pela Secretaria de Serviços Públicos.

Foto: Divulgação/PMSPA

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, a iniciativa terá um impacto positivo na qualidade de vida do município. “A ideia do nosso projeto é trabalhar nos bairros da cidade com o plantio de mudas que irão melhorar a arborização no espaço urbano. Começamos pelo bairro São João e seguiremos para as demais áreas do município que necessitam do plantio de árvores. O objetivo é aumentar a qualidade de vida em São Pedro da Aldeia, possibilitando mais espaços verdes ao cidadão aldeense”, disse.



O secretário de Agricultura, Thiago Ribeiro, também falou sobre o projeto. “Iniciamos hoje o projeto de arborização no município, que utilizará o Horto Municipal para a produção das mudas para o plantio e beneficiará vários bairros da cidade. Temos o objetivo de contribuir com o meio ambiente em suas funções de melhorar a sensação térmica, produzir sombras e preservar a mata atlântica”, ressaltou.