Procon de Búzios fiscaliza e autua a Caixa Econômica após receber denúncias de usuários por vídeos 

O Procon de Búzios autuou nesta segunda-feira (28), a Agência da Caixa Econômica Federal, em Manguinhos, após denúncias realizadas por clientes enviados através de vídeos, sobre atendimento precário e longas filas.

Após denúncia, a equipe do Procon realizou uma ação de fiscalização no local. Segundo a coordenadora do Órgão, Hanna Maia, gestantes, mães com crianças de colo em pé na fila e no calor, com vários assentos prioritários disponíveis dentro da agência, além de, apenas um caixa atendendo.

A equipe do Procon organizou as filas, colocou a maioria das pessoas sentadas e autuou a Agência por má prestação do Serviço de Atendimento ao Consumidor.