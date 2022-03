Cabista vai defender o Resende na final da Taça Rio 

Tem cabista na decisão da Taça Rio, que acontece na quarta-feira (30), entre Nova Iguaçu e Resende, no Estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, o lateral esquerdo Douglas. Titular do Resende, ele está confiante no título, mas admite que não vai ser uma partida fácil. No primeiro confronto, no último domingo (27), no Estádio do Trabalhador, em Resende, as equipes ficaram no empate, 1 x 1. O Resende já está na Copa do Brasil 2023, e o título da Taça Rio, garante vaga na Série D do Brasileiro.

Douglas apareceu na Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputada em janeiro. O seu bom desempenho, despertou a atenção dos dirigentes do Resende, que o promoveram para o profissional. O primeiro gol foi aos 48 do segundo tempo, contra a Portuguesa, na semifinal da Taça Rio.

O prêmio pela bola que jogou na Copinha, foi a renovação de seu contrato no Gigante do Vale, agora com validade de três anos. “Sou grato pela confiança da diretoria no meu futebol. Desde quando cheguei, só fiz evoluir” diz Douglas.

O jogador começou sua carreira na base do Fluminense quando ainda tinha 12 anos. Depois, aos 16, o lateral se transferiu para o Tigres do Brasil e em seguida Resende. Nesse período, o atleta teve uma curta passagem pelo Lyon, da França, clube parceiro do Resende.

Douglas deu seus primeiros passos no futebol em Arraial do Cabo. Morador da Praia dos Anjos, ele se destacou e correu atrás do seu sonho, jogar profissionalmente.