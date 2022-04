Projeto ”Música Mais Alegria“ no hospital de Arraial do Cabo

Fazer com que os pacientes, familiares e profissionais da saúde se sintam acolhidos, é um desafio dentro do ambiente hospitalar. Pensando nisso, a equipe multidisciplinar e de serviço social do Hospital Geral de Arraial do Cabo criou o Música Mais Alegria. O projeto, que começou hoje (12), vai proporcionar bem estar, amor e conforto, através da música, levada por artistas voluntários.

O saxofonista Robson Zulu foi o primeiro a se voluntariar para o projeto. “A música tem uma ação terapêutica na vida das pessoas. Acredito que o Música Mais Alegria vai ajudar a trazer mais leveza para a vida dos funcionários e pacientes. Incentivo os músicos da cidade, que participem também, é gratificante” disse ele.

O Música Mais Alegria retorna uma vez por mês ao Hospital Geral de Arraial do Cabo. A data, no entanto, é flutuante e será definida de acordo com o calendário de datas comemorativas da cidade. Para se inscrever no programa e ajudar a levar alegria aos pacientes, através da música, é preciso procurar o setor de Serviço Social do Hospital pessoalmente ou através do número (22) 26222107 (ramal 215).